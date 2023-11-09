مركز الملك سلمان للإغاثة: تقديم المساعدات الصحية لغزة أولوية لنا

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قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن الجسر الجوي الذي تسيره السعودية لتقديم المساعدات الإغاثية لأهل قطاع غزة، سيستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن تقديم المساعدات الصحية الأساسية لدعم مستشفيات قطاع غزة أولوية بالنسبة لهم، لافتًا إلى أنهم يعملون على توفير الأغذية لسكان القطاع.

وتوجه بالشكر إلى الله -تعالى- ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأفراد المجتمع السعودي، الذين بذلوا العطاء لكل المحتاجين، وتحديدًا لفلسطين وأهل غزة.

وأكد الاستمرار في بذل العطاء والوصول إلى المحتاجين داخل قطاع غزة، معقبًا: «سنمسح على رأس اليتيم ونطعم الجائع ونكسي العاري، بتكاتف أبناء المجتمع السعودي والقيادة».

ووجه رسالة إلى أهالي غزة: «قلوبنا وأيدينا معكم، وأموالنا تقف معكم، كل ما نستطيع تقديمه سنقدمه».

وفي وقت سابق، وصلت طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ومنذ ساعات، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، أنها أرسلت بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «أونروا» طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طنا من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جهزت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية / سلاح الجو والأجهزة الأمنية.