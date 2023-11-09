أوكرانيا: روسيا تطلق النار على سفينة شحن في ميناء بالبحر الأسود

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قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت النار على سفينة شحن ترفع علم ليبيريا كانت في طريقها إلى أحد موانئ البحر الأسود، في منطقة أوديسا مساء اليوم الأربعاء.

وذكر بيان الجيش أن مرشدا بحريا أوكرانيا لقي حتفه، وأصيب ثلاثة فلبينيين من أفراد الطاقم، وموظف أوكراني بالميناء.

وأوضحت القيادة الجنوبية بالجيش الأوكراني أن مقاتلة روسية أطلقت صاروخا على سفينة الشحن المدنية، فيما كانت تدخل أحد الموانئ.

ولم يفصح الجيش الأوكراني عن الميناء الذي تعرض للهجوم ولا السفينة التي تضررت.

ووفقا لمنصة "فيسيل فايندر" المعني برصد حركة الملاحة البحرية، كانت عدة سفن ترفع علم ليبيريا تبحر صوب موانئ بالبحر الأسود في منطقة أوديسا أثناء الهجوم.

ورفضت روسيا في يوليو تمديد اتفاق دولي كان يهدف إلى ضمان ممر آمن للسفن التي تحمل صادرات زراعية أوكرانية من إجمالي ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وبررت روسيا منذ ذلك الحين محاولات الحصار البحري التي تقوم بها بمنع استيراد أوكرانيا للأسلحة عبر البحر.

وأقامت أوكرانيا في وقت لاحق ممرا مؤقتا للسفن المدنية، ولكن دون ضمانات أمنية.

وعلى صعيد آخر، مددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية حتى 14 شباط/ فبراير في ظل القتال المتواصل ضد روسيا.

ووافقت أغلبية، بلغت ثلثي أعضاء البرلمان، لصالح مشروعي القانون، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

ويقع الإلزام القانوني على الرجال بين سن 18 و 60 عاما لأداء الخدمة العسكرية، ولذلك تحظر مغادرتهم البلاد إلا لظروف استثنائية.