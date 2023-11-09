تين هاج يحمل التحكيم مسؤولية الخسارة ضد كوبنهاجن

علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على خسارة فريقه بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية :" هناك بطاقة حمراء غيرت المباراة ".
وأضاف : " تلقينا هدفين لم يكن يجب أن نستقبلهما أبداً ، الأول كان تسللاً والثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل حتى أن البطاقة الحمراء قاسية جداً ".
وواصل : " لقد احتسب ضدنا ثلاث ركلات ترجيح هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا جميعها مثيرة للجدل للغاية ".
وأكد تين هاج :" راشفورد تعرض لبطاقة حمراء قاسية جداً بالفعل " .
وختم تين هاج :" رأيت كثير من الإيجابيات في تلك المباراة ولكن في النهاية فقدنا بعض التركيز في المباراة " .