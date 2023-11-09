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تين هاج يحمل التحكيم مسؤولية الخسارة ضد كوبنهاجن

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 3:26 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 3:26 ص

علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على خسارة فريقه بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية  :" هناك بطاقة حمراء غيرت المباراة ".

وأضاف : " تلقينا هدفين لم يكن يجب أن نستقبلهما أبداً ، الأول كان تسللاً والثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل حتى أن البطاقة الحمراء قاسية جداً ".

وواصل : " لقد احتسب ضدنا ثلاث ركلات ترجيح هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا جميعها مثيرة للجدل للغاية ".

وأكد تين هاج  :" راشفورد تعرض لبطاقة حمراء قاسية جداً بالفعل " .

وختم تين هاج  :" رأيت كثير من الإيجابيات في تلك المباراة ولكن في النهاية فقدنا بعض التركيز في المباراة " .


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