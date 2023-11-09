إطلاق نار في مستوطنة إيتمار قرب نابلس في الضفة الغربية

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أكدت مصادر عبرية، فجر اليوم الخميس، سماع إطلاق نار قرب مستوطنة "إيتمار" بمحيط مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وتحدثت المصادر عن "أنباء أولية عن إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب شرق نابلس".

وأشارت المصادر إلى "وقوع إصابتين في عملية إطلاق نار نحو مركبة للمستوطنين شمال الضفة الغربية".

بالمقابل قالت مصادر فلسطينية إن "المقاومين لم يطلقوا النار تجاه طفلة كانت داخل مركبة المستوطنين التي أطلق النار تجاهها قرب مستوطنة "إيتمار"".

وفي وقت لاحق، أشارت المصادر إلى "انسحاب منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "إيتمار" شمال الضفة الغربية والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح".