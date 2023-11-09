أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، استشهاد 249 فلسطينيا جراء ارتكاب الاحتلال 20 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN» مساء الخميس، إلى ارتكاب الاحتلال 1118 جريمة إبادة بحق العائلات بقطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.966 شهيدا وأكثر من 28.500 جريح.

ولفت إلى استهداف جيش الاحتلال حياة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع بشكل مباشر جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الوحدات السكنية المأهولة بالأهالي، لا سيما في ظل عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية واستهدافها إلى جانب سيارات الإسعاف.

وأكد استهداف الاحتلال 130 مؤسسة صحية، وخروج 18 مستشفى وأكثر من 40 مؤسسة رعاية أولية عن الخدمة إلى جانب تدمير 51 سيارة إسعاف جراء الاستهداف المباشر ونفاد الوقود والإمدادات الطبية.

وعلق على إعلان الولايات المتحدة بشأن التوصل مع حكومة الاحتلال إلى عقد هدنة إنسانية مدة 4 ساعات يوميا تبدأ اليوم الخميس، قائلا: «الإدراة الأمريكية تتبنى الرواية الإسرائيلية، لا يوجد شيء داخل القطاع اسمه هدنة إنسانية على الإطلاق الاحتلال يخادع العالم، ويجدها الفرصة الأكثر فائدة لاقتناص المواطنين».

وتابع: «الاحتلال يواصل قصف المواطنين خلال السير فيما يسميه بالممرات الآمنة؛ لكنها في حقيقة الأمر ممرات الموت للأسف، هناك مئات الشهداء ملقون على الأرض على طول الممرات التي يدعي أنها آمنة، لا يوجد هدن إنسانية على الإطلاق تحت القصف الإسرائيلي».

ودعا إلى ضرورة فتح الممرات الآمنة تحت الوصاية الدولية إلى جانب السماح بعبور المساعدات والإمدادات الطبية والوقود بشكل مستدام إلى قطاع غزة، قائلا: «العديد من المستشفيات لفظت أنفاسها الأخيرة وتوقفت عن العمل فيما يتبقى أمام مجمع الشفاء والمستشفى الأندونيسي ساعات فقط ويخرج تماما عن الخدمة».