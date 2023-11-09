جريفيث: ممتنون لدور مصر في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، على أهمية إدخال الوقود إلى غزة، ووصول المساعدات بشكل مستمر إلى القطاع المحاصر.

وأعرب خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، عن امتنانه لمصر على تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، واستضافتها الأمم المتحدة في مطار العريش.

وأشار إلى أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة يوميًا، معقبًا: «نحن بحاجة إلى أكثر من معبر للدخول إلى قطاع غزة، لو زادت احتياجات السكان في ظل تلك العملية العسكرية فإن معبرًا واحدًا و100 شاحنة لا تكفي».

ولفت إلى أهمية «تطبيق وقف إطلاق نار إنساني في غزة»، قائلًا إن النقاش دار مطولًا حول «المصطلح المعتمد» لتلك العملية.

وأضاف: «الأمور بالنسبة لي بسيطة، يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية، وقف إطلاق نار يمنح شعورًا بالاستمرارية ويتيح الفرصة لإعادة توفير الخدمات وإحياء القطاع الخاص، والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه وينظر إلى المستقبل».