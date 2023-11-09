الجيش الأوكراني: صاروخ باليستي روسي يصيب سفينة تجارية في البحر الأسود

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قال الجيش الأوكراني إن صاروخا باليستيا أطلقته روسيا أصاب اليوم الأربعاء سفينة تجارية في البحر الأسود، وهو هجوم نادر قد يهدد بتقويض مرور الصادرات الرئيسية مثل الحبوب.

وأصيبت السفينة في ميناء بيفديني، وفقا لمسؤول مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته. ويعد الميناء مركزا رئيسيا لشحنات الحبوب الأوكرانية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الجيش الأوكراني عبر قناته على تطبيق تلجرام: "استمرارا لإرهابه ضد السفن المدنية، أطلق العدو بشكل خبيث صاروخا مضادا للرادار من طراز "كيه اتش-31 بي" باتجاه أحد الموانئ البحرية في منطقة أوديسا من طائراته الجوية التكتيكية في البحر الأسود"، ولم يشر الجيش الأوكراني إلى اسم المنشأة.

وأضاف أن الصاروخ أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري كانت تدخل إلى الميناء، مما أسفر عن مقتل مرشد بحري أوكراني وإصابة أربعة، بينهم ثلاثة مواطنين فلبينيين، من أفراد الطاقمـ وموظف بالميناء.

ووفقا لمنصة "فيسيل فايندر" المعنية برصد حركة الملاحة البحرية، كانت عدة سفن ترفع علم ليبيريا تبحر صوب موانئ بالبحر الأسود في منطقة أوديسا أثناء الهجوم.

ورفضت روسيا في تموز/ يوليو تمديد اتفاق دولي كان يهدف إلى ضمان ممر آمن للسفن التي تحمل صادرات زراعية أوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وبررت روسيا منذ ذلك الحين محاولات الحصار البحري التي تقوم بها بمنع استيراد أوكرانيا للأسلحة عبر البحر.

وأقامت أوكرانيا في وقت لاحق ممرا مؤقتا للسفن المدنية، ولكن دون ضمانات أمنية.

وعلى صعيد آخر، مددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية حتى 14 شباط/ فبراير في ظل القتال المتواصل ضد روسيا.

ووافقت أغلبية، بلغت ثلثي أعضاء البرلمان، لصالح مشروعي القانون، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

ويقع الإلزام القانوني على الرجال بين سن 18 و 60 عاما لأداء الخدمة العسكرية، ولذلك تحظر مغادرتهم البلاد إلا لظروف استثنائية.