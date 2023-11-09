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لماذا أعتقد المصريين القدماء أن الآلهة كانت تتجسد في شكل حيوانات؟

إسلام عبد المعبود
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:26 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:26 ص

حظيت الحيوانات في مصر القديمة بالتوقير كالآلهة، وكان لها أداء مهم جدا في الديانة المصرية القديمة، ومن أهم الخصائص المميزة للآلهة المصرية الاعتقاد السائد أن الآلهة يمكن أن تتجسد في هيئة الفصائل المقدسة من الحيوانات.

وذكرت صفحة قطاع المتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن المومياوات الحيوانية احتلت مكانة مهمة في عالم التحنيط خلال التاريخ المصري القديم فهي تضفى ضوءً على جوانب مختلفة من البيئة والحضارة المصرية القديمة.

ويتضح منها أن الثروة الحيوانية كانت أكبر وأكثر تنوعًا في مصر القديمة، عما كانت عليه الآن، حيث انقرضت أنواع كثيرة من الحيوانات ولم يتبقى منها سوى عدة مومياوات.

وشاهد مومياوات تمساح النيل الكبير (Crocodiles niloticus): "هذه الحيوانات كانت شائعة جدًا في العصور القديمة، ولكنها مع الوقت لم تعد موجودة على نهر النيل وانما لا تزال تعيش في بحيرة ناصر.

وتُعرض هذه المومياوات بقاعة 53 بالدور العلوي بالمتحف (قاعة مومياوات الحيوانات).

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