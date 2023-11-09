وزير الأمن القومي الإسرائيلي: الانتقادات الغربية لعنف المستوطنين يجب أن تختفي

قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إن «الانتقادات المحلية والغربية لعنف المستوطنين، يجب أن تختفي تمامًا من الخطاب العام»، داعيًا إلى تغيير المفهوم حول هذا الموضوع.

ونشر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، صورة لسيارة مصابة بالرصاص، مُدعيًا أنها لهجوم على يهود في مستوطنة السامرة.

وأمس الأربعاء، رفض وزراء خارجية مجموعة السبع خلال قمة طوكيو «العنف غير المقبول» في الضفة الغربية.

وجاء في البيان الصادر عن القمة: «نحن نرفض معاداة السامية وكراهية الإسلام بأي شكل من الأشكال في مجتمعاتنا وفي أي مكان بالعالم».

ونوه البيان أن «تزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هو أمر غير مقبول».