ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق بإيتاي البارود

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والثلاجات والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم "شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالإشتراك مع مراقبة الأغذية بحملة تموينية بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 700 كرتونه كبدة منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات قبل تداولها بالأسواق".