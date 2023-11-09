البرلمان الأوروبي يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا

دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات الأوروبية على روسيا.

وحث النواب الأوروبيون، في بيان اليوم، الدول الأعضاء على تحسين عملية تطبيق العقوبات، وسد الثغرات في التشريع القائم وفرض المزيد من القيود على واردات الوقود الأحفوري من روسيا.

ووفقا للبيان، دعا البرلمان الأوروبي أيضا إلى وقف كامل لاستيراد أنواع الوقود الأحفوري.

ويتم حظر استيراد الفحم مع بعض الاستثناءات، والنفط بموجب تدابير مشددة مفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.

وشدد النواب في قرارهم على أنه على الرغم من العقوبات القائمة، لا يزال الاتحاد الأوروبي أحد أكبر عملاء الوقود الأحفوري لروسيا بسبب الكثير من الثغرات والاستثناءات.

وذكرت "جلوبال ويتنس"، وهي منظمة غير حكومية، اليوم الخميس أن إحدى مصافي التكرير البلغارية، اشترت بشكل غير قانوني أكثر من 4.95 مليون طن من خام النفط الروسي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما حقق ربما أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) في شكل إيرادات ضريبية للدولة الروسية.

كما طالب النواب الأوروبيون بفرض حظر على الألماس الروسي وتقييم الخيارات القانونية لجعل الأصول الروسية المجمدة متاحة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض قيود تجارية على أنواع الوقود الأحفوري والصلب والذهب والسلع الفاخرة، إلى جانب تدابير عقابية على البنوك والمؤسسات المالية والشخصيات المؤثرة.