مسئولون: باكستان تطلق سراح 80 صيادا هنديا

إسلام آباد - (د ب أ)

قال مسئولون، اليوم الخميس، إن باكستان أطلقت سراح 80 صيادا هنديا تم اعتقالهم بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لباكستان أثناء الصيد في بحر العرب.

وأكد رئيس السجن أرشد شاه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه تم إطلاق سراح الصيادين، ومعظمهم من ولاية جوجارات الهندية، من سجن في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، وتم تسليمهم إلى مؤسسة خيرية رتبت رحلتهم عبر الحدود.

وأوضح المتحدث باسم مؤسسة "إدهي" الخيرية، محمد عظيم، أن المؤسسة ستنقل الصيادين إلى مدينة لاهور شرقي البلاد لتسليمهم إلى السلطات الهندية على حدود واجاه-أتاري غدا الجمعة.

ويقوم خفر السواحل من الهند وباكستان، المنافسين النوويين، باعتقال الصيادين بشكل روتيني بتهمة انتهاك المياه الإقليمية.

وكثيرا ما يتم إطلاق سراح الصيادين كبادرة "حسن نية" بعد بضعة أشهر، ومع ذلك فإن بعضهم يقبع في السجون لسنوات إذا كانت هناك اشتباكات حدودية أو توترات دبلوماسية بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.

وخاضت الهند وباكستان، اللتان يقطنهما نحو 1.5 مليار نسمة، 3 حروب على منطقة متنازع عليها في الهيمالايا ويطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل.