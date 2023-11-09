الصحة العالمية: على إسرائيل تحمل مسئولية زهق الأرواح البريئة وتدمير البنى التحتية في غزة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، واصفا الادعاءات الإسرائيلية المدحضة لذلك بـ«الزور والبهتان».

وأشار خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، إلى اعتراف المنظمات الصحية والدولية كافة بمرور قطاع غزة بكارثة إنسانية، مستشهدا بالتصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالأمس حينما قال: «هناك كارثة إنسانية بقطاع غزة.. ولكن أيضا هناك أزمة في الإنسانية».

وحمل الكيان الصهيوني مسئولية ارتكاب تلك الجرائم، قائلا: «ما يحدث من زهق للأرواح البريئة وتدمير البنى التحتية والمؤسسات الصحية وموارد المياه وهدم المنازل على رؤوس قاطنيها؛ تتحمله إسرائيل، إسرائيل الفاعل والمعتدي وعليها تحمل مسئوليتها».

ولفت إلى تجاهل حكومة الاحتلال المناشدات الدولية المحذرة من استهداف المؤسسات الصحية، قائلا إنها: «جريمة بحق القانون الدولي والإنسانية، يجب أن يحاسب الفاعل وإلا سوف تنتشر مثل هذه الأفعال بكل بقاع العالم».

ونفى صحة ادعاءات حكومة الاحتلال حول عدم احتياج قطاع غزة إلى التزويد بالوقود، مشيرا إلى إجماع المنظمات الدولية والأممية على معاناة قطاع غزة من نقص حاد بالوقود والذي اضطر عدد من المستشفيات إلى التوقف عن العمل.

وتابع: «لا حجة لإسرائيل في القول إنه لا حاجة للوقود هناك، المستشفيات توقفت عن العمل وهناك أرواح ستزهق خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم تزويد المستشفيات بالوقود»