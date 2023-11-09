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أنشيلوتي يعلق على انتصار ريال مدريد أمام براجا في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:59 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:59 ص

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على الفوز في مباراة سبورتنج براجا البرتغالي، بدوري أبطال أوروبا.

نجح مدريد في التغلب بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

قال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة كانت جيدة، بدأنا بهذه الطريقة واحتسب الحكم ركلة جزاء، لكن لونين أدى بشكل جيد للغاية وتصدى لها بنجاح ".

وواصل:"سيطرنا على الكرة وسجلنا وفي الملعب المفتوح كنا خطيرين للغاية، أنهينا المباراة بتحولات جيدة في المرمى".

أكد:"بالنسبة للفريق، الجميع يساهم في تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".

تابع:"يجب أن أتابعهم جميعًا لأنهم جادون للغاية ومحترفون للغاية وفي بعض الأحيان يستحقون اللعب أكثر قليلاً".

أوضح:"شعر كيبا ببعض الانزعاج أثناء الإحماء، وسيقومون بتقييمه غدًا، لم يُعرف بعد لم يكن مرتاحًا خلال عملية الإحماء، وهذه هي اللحظة التي لن نخاطر فيها بأي شخص".

أتم:تألق الحارس لونين هذه علامات جيدة، إنه فريق جيد، وهذا يجعلنا سعداء لأننا تجاوزنا المجموعة".

يذكر أن المدرب الإيطالي أصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في المسابقات الأوروبية 201 مباراة، 116 انتصار، بنسبة فوز 57,7% متجاوزاً السير اليكس فيرغسون. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، وحسم النادي الملكي رسميا بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.


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