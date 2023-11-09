وزير خارجية فلسطين يطالب نظيره البريطاني بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نظيره البريطاني جيمس كليفري، على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وكذلك قصف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي الإنساني بما فيها المدارس المليئة بالنازحين قسريا، والمستشفيات والمساجد والكنائس وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني.

كما أكد المالكي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، لنظيره البريطاني، أنه يجب أن يتوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا، مطالبا بدور بريطاني فاعل من أجل الوصول لوقف إطلاق النار فوري وفتح ممرات إنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار إسرائيلي قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء والوقود، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس.

وأكد المالكي، أن الحل الوحيد الذي يضمن عدم تكرار هذا العدوان والتصعيد هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال فهي المعتدية على الشعب الفلسطيني ولا يحق لها الدفاع عن النفس، وأن ما تقوم به هو عدوان على كل مظاهر الحياة في فلسطين وتشكل جرائم حرب صريحة، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري فيها.

من جهته، قال الوزير البريطاني، إن بلاده مقتنعة أن الوقت قد حان لتطبيق حل الدولتين، وأن الضامن الوحيد للسلام والأمن في المنطقة هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وتغيير النهج القائم حاليا الذي يتمثل بإدارة الصراع إلى حل هذا الصراع، والوصول إلى مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة.

كما أكد أن بريطانيا والدول المؤثرة في العالم يجب أن تباشر العمل من أجل تحقيق السلام العادل فور انتهاء الحرب.