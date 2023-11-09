وصول أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي للشعب الفلسطيني من السعودية

انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي، اليوم الخميس، لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إنه بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأفراد المجتمع السعودي؛ تبدأ المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم في تسيير أولى طائرات الجسر الجوي إلى مدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المساعدات تم اختيارها وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة؛ أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على غزة إلى 10569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلًا، و2823 سيدة، و649 مسنًا، بالإضافة لإصابة 26475 مواطناً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 1098 مجزرة بحق عائلات قطاع غزة منذ بدء العدوان، مشيرًا إلى أن عائلة الأسطل في خانيونس فقدت لوحدها أكثر من 100 شهيد.