جندي تدعو 4 وزارات لمناقشة مقترح حقن ثاني أكسيد الكربون في التربة وتحويله إلى غاز بعيد المدى

ناقشت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، مع الخبير المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال البترول والآبار وإدارة المخلفات الصناعية، الدكتور أحمد أبو سيد، مقترحه لإنشاء مشروع حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في التربة ليتحول إلى غاز بعيد المدى، ودفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي، واستخراج الطاقة الجيوحرارية والطبقات الجيولوجية من شواطئ البحر الأحمر في مصر، ضمن استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية.

وأوضح "أبو سيد"، خلال لقاءه الوزيرة، أن العالم يتجه لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة وإنتاج طاقة نظيفة ومستدامة للعمل بها، وذلك في ظل ما يعانيه العالم من ظروف التغير المناخي، ومصر الآن لديها فرصة هائلة لأنها أصبحت تمتلك تكنولوجيا حديثة تساعد على تنفيذ تلك المعايير.

ومن جهتها، وجهت وزيرة الهجرة بالتنسيق مع وزارات "البيئة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية"، لعقد اجتماع مشترك لمناقشة كافة أفكار واقتراحات الدكتور أحمد أبو سيد، واتخاذ إجراءات من شأنها الاستفادة من هذا التوجه الجديد من مشروعات الطاقة الذي يلجأ له عدد من الدول.

وكشفت عن الميزة التي تحظى بها مصر من تربة جيدة وصالحة لمثل هذه المشروعات، وتحقق استفادة أكبر من الدول التي تسعى لتطبيق مثل هذه المشروعات.

وقالت جندي، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في المجالات كافة بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، معربة عن تقديرها لما طرحه الدكتور أحمد أبو سيد من أفكار ومقترحات مشاريع.

وأكدت أن هدفنا الأكبر هو تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين، معربة عن امتنانها بأن مثل هذه الأفكار واردة من خبرائنا النابغين المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة كل في مجاله.

وكلف بعقد لقاء آخر للدكتور أحمد أبو سيد مع المستثمرين مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بناء على رغبته للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالشركة للانضمام إلى مؤسسيها، واستعراض المشروعات التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار.