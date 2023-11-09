رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: رؤيتنا المستقبلية تحمل كثيرا من الأمل وتتطلب العمل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن رؤية المرشح للمرحلة المستقبلية تشمل محاور سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه من المقرر الإعلان عن رؤية المرشح للمرحلة المستقبلية تفصيليًا في المؤتمر الصحفي المقبل.

وأكمل: «رؤية جامعة طموحة تحمل كثيرًا من الأمل وتتطلب الكثير من العمل، لكنها بأمر الله وتوفيقه تضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا».

وفي سياق آخر، أكد أن موقف القيادة السياسية كان له تأثير مباشر على حركة الشارع، لمّا فرضت القضية الفلسطينية نفسها على مسار الأحداث.

واستطرد: «استشعر المواطن أهمية القيادة الحكيمة المدركة للأبعاد الإقليمية والتاريخية، وشهدنا اصطفافًا خلف القيادة تأييدًا للموقف الوطني المشرف».