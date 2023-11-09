البرلمان الروسي يتوعد مجموعة السبع برد مماثل حال التصرف بالأصول الروسية

حذر رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى) الروسى فياتشيسلاف فولودين اليوم الخميس، دول مجموعة السبع من التصرف بالأصول الروسية المجمدة لديها، برد مماثل.

وقال فولودين ، في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ، : "إن دول المجموعة أقرت بشكل صريح رغبتها في التصرف بالأصول الروسية المجمدة وهذا لن يؤثر على الاقتصاد الروسى، ومع ذلك ستتخذ روسيا الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بأصول دول المجموعة لديها".

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تعيد إلى روسيا أصولها المجمدة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا حتى توافق موسكو على دفع تعويضات لأوكرانيا.

وتضم مجموعة السبع : بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا ، فيما تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.