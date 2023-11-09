ماكرون يعلن زيادة المساعدات الفرنسية للفلسطينيين إلى 100 مليون يورو

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستخصص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.

وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس: «أعلنت فرنسا منذ 7 أكتوبر مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو، وسنزيدها إلى 100 مليون يورو للعام 2023».

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، اعتبر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، أمام المؤتمر أن «وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة هو أمر ضروري للغاية».

وأضاف: «لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو رفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا».

وتابع، قائلا: «دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب سيستمر نزيف الأرواح».

ووصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني، ما تقول إسرائيل إنه مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة بأنها «مناطق زائفة».