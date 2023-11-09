 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى


نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:12 م

اقتحم مُستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات مُتفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.


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