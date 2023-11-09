نقابة ساج - أفترا الأمريكية توافق على اتفاق مبدئي لإنهاء أطول إضراب في هوليوود

وافقت نقابة فناني الإذاعة والتلفزيون الأمريكية "ساج-أفترا"، على اتفاق مبدئي مع رؤساء استوديوهات هوليوود، بغرض إنهاء إضراب تاريخي استمر لمدة 118 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الخميس، عن النقابة قولها في الإعلان الذي صدر أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، إن أطول فترة إضراب في تاريخها ستنتهي الساعة 1201 من صباح الخميس (0801 بتوقيت جرينتش)، بعد تصويت بالإجماع.

وكانت النقابة، التي تمثل نحو 160 ألف عضو في هذا المجال، أضربت عن العمل بداية من 14 من يوليو الماضي، ما تسبب في تعطيل واسع لأعمال الإنتاج في هوليوود.

ويأتي الاتفاق بعد أن أمضت اللجنة المسؤولة عن التفاوض، والتابعة لاتحاد الفنانين، أياما في التداول بشأن العديد من البنود التي اعتبرتها أساسية، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب العرض الأخير والأفضل والنهائي من جانب تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وهي المجموعة التي تمثل الاستوديوهات، وخدمات البث والمنتجين المعنيين في المفاوضات.

وأعلنت النقابة، أن الاتفاق المبدئي سيتم طرحه على مجلس "ساج-أفترا"، يوم غد الجمعة؛ للمراجعة والنظر فيه.