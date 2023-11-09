الزراعة: الحملة القومية ضد الطاعون حصنت أكثر من مليون رأس من الأغنام والماعز

قالت وزارة الزراعة، إن الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية، اختتمت أعمالها أمس، وحصنت أكثر من مليون رأس من الأغنام والماعز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت أكتوبر الماضي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، لافتا إلى أنه تم تحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأضاف صابر، في تصريحات له، أن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، هذا بالإضافة إلى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.