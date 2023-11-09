وافق مجلس النواب الأمريكي، على توجيه اللوم، للنائبة الديموقراطية، رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، بسبب تصريحات أدلت بها بشأن الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وصوت الجمهوريون و22 ديمقراطيًا، أول أمس الثلاثاء، على انتقاد النائبة عن ولاية ميتشيجان الأمريكية، في توبيخ رسمي، لدعمها الصريح لوقف إطلاق النار.

وبحسب موقع مجلة «ذا نيو ريببلك» الأمريكية، أثارت طليب، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس، غضب كتلة الجمهوريين، لحضورها اعتصامًا قادته منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، المناهضة للصهيونية، أمام مبنى الكونجرس الأميركي "الكابيتول"، في 17 أكتوبر للمطالبة بالسلام بين إسرائيل وفلسطين.

ومنذ ذلك الحين، وصف الجمهوريون طليب بالإرهابية وزعموا أنها تروج لتدمير إسرائيل. كما انتقدوها أيضًا لوصفها هتاف "من النهر إلى البحر" بأنه "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي".

ووفقا لموقع بي بي سي نيوز عربي، كانت طليب نشرت مقطع فيديو على منصة إكس، الجمعة، تضمن متظاهرين يستخدمون الهتاف الذي يقول منتقدوه إنه يدعو للسيطرة الفلسطينية على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسرائيل، كما اتهم الفيديو الرئيس جو بايدن بدعم إبادة جماعية في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وبحسب بي بي سي تقول رابطة مكافحة التشهير - وهي منظمة صهيونية - ومنظمات يهودية إن الشعار المستخدم في الاحتجاجات حول العالم هو دعوة لتدمير إسرائيل.

ولكن إذا ما تم التسليم بأن ما صدر عن طليب هو خطاب تحريضي، فهل يكون أكثر تحريضا من خطاب الحزب الجمهوري حول الحرب؟ سؤال طرحته مجلة «ذا نيو ريببلك» وعددت قائمة بما قاله نواب جمهوريون كثر عن الفلسطينيين، ولكن دون أي تداعيات.

- ماكس ميلر: "سنقوم بتحويل فلسطين إلى موقف للسيارات"

في مقابلة أجراها، النائب ماكس ميلر، مع برنامج "زاوية انجراهام" على شبكة فوكس نيوز، أكتوبر الماضي، هاجم ممثل ولاية أوهايو، وجود العلم الفلسطيني خارج مكتب رشيدة طليب، وأشار بشكل واضح إلى أنه سيتم "نزع أحشاء" فلسطين.

وقال: "لا أريد حتى أن أسميه العلم الفلسطيني لأنهم ليسوا دولة، إنهم أرض، ومن المحتمل أن يتم نزع أحشائها واختفائها قريبًا، لأننا سنحولها إلى موقف للسيارات".

فيما ردت النائبة إلهان عمر، وأعادت نشر تعليقات ميلر، عبر منصة إكس، قائلة: "لمرة واحدة، هل يمكن للناس إدانة الدعوات لإبادة الفلسطينيين بالكامل؟ لا ينبغي أن يكون من الصعب إدانة خطاب الإبادة الجماعية".

- برايان ماست: يقارن الفلسطينيين بـ"المدنيين النازيين".

ووفقا للمجلة فقد قارن ممثل ولاية فلوريدا، بريان ماست، الأسبوع الماضي، "المدنيين الفلسطينيين" بـ "المدنيين النازيين".

وقال ماست في قاعة مجلس النواب، الأربعاء الماضي: "ليس هناك ما هو أبعد من القول بأن هناك عدداً قليلاً جداً من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء". فيما تم تعليق قرار من الديمقراطيين بتوجيه اللوم إلى ماست.

- ليندسي جراهام: يدعو لـ"نسف المكان"

ووفقا لـ«ذا نيو ريببلك»، فقد أثبت الجمهوريون في الغرفة الثانية من الكونجرس (مجلس الشيوخ)، أنهم محرضون بالقدر نفسه، ففي لقاء مع الإعلامي شان هانيتي، على قناة فوكس نيوز، أشار السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إلى أن على إسرائيل أن تقوم بنسف المكان، ومهما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين فهذا لن يدفعه للشك في التوجيهات العسكرية الإسرائيلية.

وقال: "نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل؛ افعل ما عليك فعله بحق الجحيم للدفاع عن نفسك، انسف المكان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جراهام على قناة CNN إنه "لا يوجد حد لعدد القتلى المدنيين الذي قد يدفعه إلى التشكيك في التوجيهات العسكرية الإسرائيلية".

- توماس براينت كوتون (توم كوتون): إسرائيل قادرة على "إزالة أنقاض غزة"

وبحسب المجلة، ففي مقابلة على قناة فوكس نيوز، زعم السيناتور توم كوتون من ولاية أركنساس، أن القصف الإسرائيلي الجماعي للنساء والأطفال الفلسطينيين، هو هجوم مضاد مبرر منذ أن هاجم مسلحو حماس النساء والأطفال في 7 أكتوبر.

وقال كوتون: "بالنسبة لي، تستطيع إسرائيل إزالة أنقاض غزة"، معربا عن دعمه إذا اختار حليف الولايات المتحدة مهاجمة المناطق المدمرة بالفعل.

ووفقا للمجلة فهذه ليست قائمة شاملة، ولم يتم توجيه اللوم لأي من هؤلاء الأعضاء، وبالإضافة إلى ذلك وفي خطوة تصعيدية أكثر، دعم الجمهوريون مشروع قانون قدمه النائب ريان زينكي، الأسبوع الماضي من شأنه إلغاء تأشيرات الدخول، ووضع اللاجئين لعدد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.