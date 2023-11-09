وزير الدفاع الإسرائيلي: بدأنا في استخدام أساليب جديدة لتدمير الأنفاق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قوات الاحتلال لن تتوقف عن استعادة المحتجزين في قطاع غزة.



وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "كل القوات الإسرائيلية تعمل في قطاع غزة، لإيجاد الحلول الخاصة بالأهداف التي يسعون إليها، سنصل لكل من عمل ضد المواطنين في إسرائيل، وبدأنا في استخدام أساليب جديدة لتدمير الأنفاق".



وأكد أن "القوات الإسرائيلية لن تتوقف عن عملياتها إلا بعد القضاء على كل من قتل المواطنين الإسرائيليين"، على حد قوله.



وتابع: "هذه الحرب هي الحرب المُحقة والمُنصفة لأكبر مدى، وهذا ما أراده الشعب عندما شنت دولته الحرب ضد الشر والعدو الذي يحاول أن يؤذيهم، ومحاربة من يُرينا القتل والوحشية، رأيت آلاف الجنود الذين لا يعينهم غير الانتصار على حماس".



وشدد على وجود المحاربين والدبابات في قلب غزة، والطيارين وغيرهم في العمل بالميدان، معقبا: "هناك الكثير من آلاف المزارعين يأتون لمساعدتهم وللاستيطان في غلاف غزة، لأنهم يعرفون الزراعة والدفاع، وسنزرع الحقول ونعود إلى حياتنا، الحياة العادية".