وزير العدل الفلسطيني: الهدن المؤقتة تتيح لإسرائيل الاستمرار في ارتكاب الجرائم

قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إنَّ «إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال»، مشددًا على أهمية اتخاذ قرار من مجلس الأمن بوقف هذه الحرب العدوانية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، قبل التفكير في سيناريوهات ما بعد الحرب».

وأضاف خلال تصريحات عبر سكايب من رام الله مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عليها العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنَّ «ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يُقتل ويُذبح أمام المجتمع الدولي، ومن ثم فالقضية لا تتوقف فقط على مسألة المساعدات والأدوية والإغاثة والحصار المفروض فقط بل وقف هذا العدوان».

وتابع أن دولة الاحتلال تنتهك مبادئ القوانين الدولية، والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في غزة، لافتاً إلى إجراء النيابة العامة عمليات توثيق قانونية لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وذكر أنه يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها القانونية، بدءا من عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حل شامل وعادل يضمن تطبيق المبادرة العربية، والقرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل تتذرع بحربها على قطاع غزة بحق الدفاع عن النفس، متسائلا: «كيف يحق لدولة محتلة أن تتذرع بالمادة 51 للدفاع عن النفس، أمام حركات مقاومة وشعب يقاوم هذا الاحتلال؟ ما يحدث من الاحتلال يأتي انطلاقا من التمييز والفرق بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده سلطة الاحتلال».

وشدد على أن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار والقتال، وبعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة المقبلة، لأن الهدن المؤقتة تتيح لإسرائيل الاستمرار في ارتكاب الجرائم ليس ضد حركة حماس فقط، بل ضد الشعب الفلسطيني.