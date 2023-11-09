 الاحتلال يستهدف مستشفى النصر للأطفال بالقذائف المدفعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يستهدف مستشفى النصر للأطفال بالقذائف المدفعية

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:49 م

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مدفعيات الاحتلال المتوغلة استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن توقف 18 مستشفى، من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

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