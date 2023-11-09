 قومي المرأة ينظم مبادرة «احميها من الختان» في حملة طرق الأبواب - بوابة الشروق
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قومي المرأة ينظم مبادرة «احميها من الختان» في حملة طرق الأبواب

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 10:51 م

نظم المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان» والتي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2023 ميلادي، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة بدمياط، اليوم، أن الحملة استهدفت قرى حياه كريمة، في جميع مراكز محافظة دمياط بإجمالي 3000 زيارة، مستهدفة 20649 سيدة ورجل وطفل، ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تهدف إلى التوعية بمخاطر ختان الاناث.

شارك في التوعية الميدانية، عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، ورائدات المجلس والشابات المتطوعات حيث تم توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.


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