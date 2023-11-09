بطل العالم في الكيك بوكسينج يدعم فلسطين

تضامن الهولندي ريكو فيرهوفن، بطل العالم في رياضة الـ"كيك بوكسينج"، مع الشعب الفلسطيني في غزة أمام ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر بحقه متواصلة لليوم الـ34 على التوالي.

وأثناء تتويجه بإحدى بطولات الكيك بوكسينج، أوقف فيرهوفن احتفاله باللقب، وطالب الجمهور بالوقوف قليلًا للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وقال فيرهوفن لمذيع الحلبة، الذي انتظر منه التحدث عن فوزه باللقب، "أصدقائي دعونا نأخذ لحظة واحدة قبل أن نحتفل، هناك أشياء جنونية تحدث في العالم، لذلك دعونا نتوقف لحظة من أجل الوضع في غزة، ونتمنى وندعو من أجل الوحدة والسلام في العالم".

موقف فيرهوفن الذي أعلنه في الحلبة بعد فوزه باللقب، لم يلق استحسان جمهور الحلبة فقط، بل لقي إعجاب كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد به كثيرون حول العالم.

وهنالك من وصفه بـ"رجل عظيم قام بعمل عظيم"، وقال آخر "هذا بطل، بطل يتحدث عن الحقيقة مثل محمد علي"، وفي حساب آخر "أي رجل محترم يقف بجانب فلسطين".