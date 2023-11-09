وزير الخارجية البريطاني: حصلنا على ضمانات من رئيس إسرائيل باحترام القانون الدولي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن «بلاده تحدثت مع إسرائيل حول أهمية احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كل أفعالها».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس: «حصلنا على ضمانات من رئيس إسرائيل بأنهم سيحترمون القانون الدولي، وسنحاسبهم وفق هذا العهد».



ولفت إلى أن «احترام إسرائيل للقانون الدولي يصب في مصلحتها»، معقبًا: «في نهاية المطاف نريد ضمان عيش الشعب الفلسطيني والإسرائيلي معًا، ولا نرغب في سقوط أي مدني».



ودعا حركة حماس لإطلاق سرااح المحتجزين، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل، ذاكرًا أن «عدم الشعور بالتهديد يتيح فرصة كبيرة أمام وقف العمليات البرية في غزة».



وأوضح أن «حماس تخبئ قدراتها العسكرية بين المدنيين الفلسطينيين وتعرض حياتهم للخطر عن عمد»، قائلًا إن «إسرائيل تبحث عن الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الفظيعة يوم 7 أكتوبر»، وفقًا لوصفه.



وأكمل: «تل أبيب أخبرتنا أنها تحاول تحذير الفلسطينيين من أماكن العمليات العسكرية، ويتصلون هاتفيًا بهم ويطلبون منهم مغادرة المناطق التي تجرى فيها العمليات العسكرية»، بحسب تعبيره.