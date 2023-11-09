خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع النيل من إمكانيات المقاومة حتى الآن

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تقوم بخداع استراتيجي والقيام بعملية عسكرية نوعية كبيرة في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن إسرائيل رغم العملية العسكرية المستمرة منذ شهر، لم تحقق أي شيء على الإطلاق سوى قتل الأطفال.

تابع "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي رغم مرور هذه الأيام لم يستطع أن ينال من إمكانيات المقاومة حتى الآن، وكل ما فعلته هو قتل الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين، مشيرًا إلى أن المقاومة قامت بالاشتباك مع الاحتلال من المسافة صفر، كبدته الكثير من الخسائر.

أشار إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ولهذا من الضروري أن يقوم العرب برفع قضايا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب المتمثلة في قتل الآلاف من الفلسطينيين، وتعمد استخدام أسلحة محرمة دولية مثل قنابل الفسفور الأبيض المحرم استخدامه طبقًا لاتفاقيات جنيف، خلاف العمل على تجويع المدنيين، وقصف المستشفيات.

لفت إلى أن هناك انحيازا أمريكيا كبيرًا لدولة الاحتلال، وهذا واضح من إرسال حاملتي طائرات إلى إسرائيل لديهم في الحرب على قطاع غزة، وإرسال رسالة ردع إلى حزب الله وإيران، ولم تكتفِ أمريكا بهذا الأمر، بل قامت بإرسال غواصة نووية بسبب امتلاك إيران أسلحة قادرة على مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية.