جريفيث: لن نكون جزءا من أي اقتراحات أحادية ونرفض نقل إلى جنوب غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن «الدمار الهائل والعدد المتزايد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة أمر مرفوض تمامًا ومؤلم للغاية».

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، أنه أجرى زيارة للمنطقة وتفقد الأوضاع بها.

وأعرب عن امتنانه للحكومة المصرية التي استقبلته بصحبة وفد أممي منذ بضعة أيام، مضيفًا: «التقيت أسر المحتجزين لدى حماس وتحدثت مع الأسر في غزة.. الوضع لا يطاق، ويتعين علينا أن نفعل عدة أمور لتفادي استمراره».

وشدد على أهمية احترام كل الأطراف للقانون الدولي الإنساني وكرامة الإنسان، لافتًا إلى أهمية حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية أينما تواجدوا.

وأكد أن «الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون جزءا من اقتراحات أحادية بدفع آلاف المدنيين بالانتقال من شمال غزة إلى مناطق (آمنة)».

وقال: «نشعر بقلق كبير فيما يتعلق بهذا الاقتراح، لدينا تجربة في تلك الأمور المتعلقة باتفاق بين كل الأطراف المعنية، والظروف ليست مواتية في غزة لضمان أمن هؤلاء النازحين، لا مكان آمن يضمن وصول المساعدة الطبية والماء والغذاء لتلك الأعداد».