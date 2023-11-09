كوريا الجنوبية وإيطاليا تتفقان على التعاون الوثيق في صناعات التكنولوجيا الفائقة

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي، يون صوك يول، والرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات الاقتصاد والفضاء والتكنولوجيا والثقافة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وقال الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بعد إقامة حفل استقبال كبير للرئيس الإيطالي في حديقة المكتب الرئاسي الكوري بعد ظهر أمس الأربعاء، إنهما اتفقا على التعاون في صناعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والفضاء.

كما تعهد الرئيسان بمواصلة التعاون الوثيق بشأن قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك نزع السلاح النووي وحقوق الإنسان، والتعاون في غيرها من القضايا الدولية.

يُذكر أن مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، تتنافس مع العاصمة الإيطالية روما والعاصمة السعودية الرياض، على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.

جدير بالذكر أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى كوريا الجنوبية، تستغرق ثلاثة أيام، وتأتي بدعوة من نظيره الكوري الجنوبي.