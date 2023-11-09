صحة غزة: هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بدخول العديد من الإصابات المستشفى الإندونيسي إثر استهداف محيطه، مشيراً إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا.

وقال القدرة: "فقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها. هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي".

وقال القدرة إنه تم استهداف 3 سيارات إسعاف اليوم، لافتاً إلى استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي فجر اليوم، مؤكداً أن "ما نراه يدل على أن المحتل يخادع العالم بشأن الهدن المؤقتة".

ويأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.