اندلعت اشتباكات، أمس الأربعاء، خارج أحد المتاحف بمدينة لوس أنجلوس، يسمى متحف التسامح يركز على تاريخ الهولوكوست، بعد عرض فيلم إسرائيلي يصور ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لشبكة "abc" نيوز الأمريكية، اندلعت مشاجرات عنيفة بالتزامن مع عرض فيلم "Bearing Witness"، (43 دقيقة) الذي وصف بحسب الشبكة بأنه يعرض لقطات "صادمة وعنيفة للغاية" توثق فظائع ارتكبتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وبحسب الشبكة، حاولت الشرطة السيطرة على الحشد، باستخدام رزاز الفلفل، وشوهد العديد من الأشخاص وهم معتقلون لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم اعتقالهم بالفعل.

ووفقا لـ"abc" نيوز، فقد شاركت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت في تنظيم العرض، لكن تقارير قالت إنها لم تحضر.

وأشارت مجلة هوليوود ريبورتر، إلى حضور نحو 200 شخص للعرض وسط تواجد أمني مكثف، كان من بينهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ومسئول في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومديرون تنفيذيون في هوليوود.

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ويأتي عرض الفيلم، ضمن المساعي الإسرائيلية؛ لتحسين صورتها والتأكيد على أحداث لم يتم التأكد من صحتها أو عرض دلائل عليها مثل اتهام حركة حماس بـ"ذبح 40 طفلا"؛ لكسب تعاطف الجمهور الأمريكي والغربي، والذي انقسم ما بين تأييد صارخ لإسرائيل، وبين شجب وإدانة الإبادة الجماعية التي تقوم بها في قطاع غزة، في مظاهرات ومسيرات اجتاحت العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت شبكة "i24 news" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن الممثلة الإسرائيلية الشهيرة، تعتزم عرض فيلم في هوليوود أعده المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يصور أفعال حركة حماس في الإسرائيليين، أمام جمهور يضم مشاهير هوليوود وشخصيات بارزة.

وتتخذ جال جادوت بالتعاون مع المخرج الإسرائيلي الحائز على جائزة الأوسكار جاي ناتيف، خطوات لكسب تعاطف دولي تجاه إسرائيل، حيث يركز الفيلم الذي تعرضه جادوت وناتيف، على المزاعم التي ساقها جيش الاحتلال حول ذبح أطفال في المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب تقارير.

ووفقا لتقارير كان ناتيف، قد شبه الفيلم التسجيلي بالوثائقيات التي تم إنتاجها عن "الهولوكوست"، المحرقة النازية لليهود، قائلا : "كمخرج، أقسمت أن صور 7 أكتوبر لن تُنسى، وسيراها العالم؛ لأن الآن يبدأ الإنكار والتزييف، لا يمكننا الصمت".

وجاي ناتيف هو مخرج فيلم جولدا، الذي أحدث عرضه ضجة كبيرة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث يروج لادعاءات المظلومية والحياة الضاغطة التي عاشتها جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، خلال فترة الحرب، في حالة لخلق تعاطف ضخم تجاه الشخصية والجنود الإسرائيليين.