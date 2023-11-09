كلوب بعد الخسارة ضد تولوز: أنا متقبل الهزيمة لأننا نستحقها

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد الخسارة ضد تولوز بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية:" لقد كانت أجواء فوضوية في المباراة، استحقينا الهزيمة " .

وأضاف:" تولوز فاز بجميع الإلتحامات الحاسمة بينما لم نفعل ذلك ، منحنا لهم عدة كرات ولم نكن جيدين دفاعياً ، عندما تتلقى ثلاث أهداف عليك تسجيل أكثر ، الهدف الثالث لنا تم إلغائه ولم يكن ليجعل الأمور أفضل لكنه كان سيشعرنا بصورة أفضل بالجدول ".

وعن إلغاء هدف كوانسا قال:" لقد شاهدت الحالة قبل قليل للتو وبرأيي ليست لمسة يد واضحة ، لقد كانت على صدره ولم أرى لمسة يد ، ربما كان لديهم الحكام صور أفضل " .

وقال كلوب: " كان هناك ركلة جزاء لنا ، سمعت بذلك لكن لم أشاهد الحالة ، أنا مهم وقلق أكثر بشأن اللعب بصورة أفضل مما قدمناه بدلاً من الحديث عن التحكيم ، فقد كان أداء الفريق هو المشكلة الرئيسية بالنسبة لي " .

وتابع كلوب: " قدمنا كل شئ لكن كرة القدم يجب عليك القيام بالتدخلات الحاسمة بالوقت المناسب ، لا يمكن تلقي أهداف مثلما تلقينا ، يمكن أن يحدث ذلك مع الهدف الأول لكن تولوز سجل هدفين آخرين وتم إلغائهما بداعي التسلل لذا تلقينا عدة أهداف الليلة وهذا غير جيد ، النتيجة ليست جيدة لكن الأداء لم يكن كذلك، أنا لست قلقاً فعليا سنقوم بتغيير ذلك "