 كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش - بوابة الشروق
الخميس 9 نوفمبر 2023 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش

علي البحيري
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:17 م

تأهل كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميا إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة سيريمبان الماليزية في الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر الجاري.

وحقق كريم الفوز على الماليزي إيان يو نج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 39 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-8) (12-10) (11-5).

واستهل كريم مشواره في البطولة بالفوز على بطل هونج كونج تسز كوان لو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-6).

واستطاع كريم التغلب في الدور التالي على السويسري ستينمان بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 51 دقيقة، بواقع نقاط: (13-11) (11-9) (12-10).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك