كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش

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تأهل كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميا إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة سيريمبان الماليزية في الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر الجاري.

وحقق كريم الفوز على الماليزي إيان يو نج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 39 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-8) (12-10) (11-5).

واستهل كريم مشواره في البطولة بالفوز على بطل هونج كونج تسز كوان لو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-6).

واستطاع كريم التغلب في الدور التالي على السويسري ستينمان بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 51 دقيقة، بواقع نقاط: (13-11) (11-9) (12-10).