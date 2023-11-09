كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش

تأهل كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميا إلى نهائي كأس ماليزيا للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة سيريمبان الماليزية في الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر الجاري.
وحقق كريم الفوز على الماليزي إيان يو نج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 39 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-8) (12-10) (11-5).
واستهل كريم مشواره في البطولة بالفوز على بطل هونج كونج تسز كوان لو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-6).
واستطاع كريم التغلب في الدور التالي على السويسري ستينمان بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 51 دقيقة، بواقع نقاط: (13-11) (11-9) (12-10).