مدير مستشفى جنين: الاحتلال يستهدف أطقم الإسعاف والصحفيين بشكل مباشر

قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام بكر، إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى، وتمنع وصول سيارات الإسعاف والحركة من المستشفى إلى خارجه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على جنين أسفر عن سقوط 9 شهداء و16 مصابًا، مؤكدا أن "بعض الإصابات في حالة خطر".

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف أطقم الإسعاف بشكل مباشر، وكذلك الصحفيين، مستشهدًا باستهداف صحفي بشظايا في القدم.

ولفت إلى أن "الوضع في مرحة تصعيد"، معقبًا: "نسمع أصوات إطلاق النار في محيط المستشفى، ومنذ أكثر من ساعتين لم تصل إلينا أي إصابة ولم نستطع إخراج أي مصاب؛ بسبب تواجد قوات الاحتلال أمام مدخل المستشفى".

وأكد، أن "قوات الاحتلال هددت سيارات الإسعاف بتحملها مسئولية أي حركة"، قائلًا إن سيارات جمعية الصليب الأحمر -غير الموجودة في جنين- الوحيدة المسموح لها بالحركة.

وأوضح أن "المستلزمات المتاحة تلبي حتى الآن احتياجات المصابين"، مشيرًا إلى اعتزامهم التواصل مع وزارة الصحة لدعمهم بالمزيد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، مؤكدا أنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.