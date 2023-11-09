 جيش الاحتلال: اعتراض هدف مثير للريبة في النقب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: اعتراض هدف مثير للريبة في النقب

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:01 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:01 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، اعتراضه هدف مثير للريبة في النقب.

وقال الجيش في بيان صحفي "اعترضت الدفاعات الجوية هدفًا مشبوهًا قبل قليل في منطقة النقب جنوب البلاد من خلال نظام باتريوت. الهدف لم يجتاز الى الاراضي الاسرائيلية".

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