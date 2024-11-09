السفير الألماني في موسكو يحث روسيا على إنهاء حرب أوكرانيا

حث السفير الألماني في موسكو ألكسندر جراف لامبسدورف، روسيا على إنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وفي مراسم أقيمت في موسكو، أمس الجمعة، لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لسقوط جدار برلين، أشاد لامبسدورف بدور روسيا في إعادة توحيد ألمانيا، لكنه دعا البلاد أيضا إلى إنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وقال لامبسدورف، مساء الجمعة خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية حضرها أكثر من ألف ضيف روسي وأجنبي، إن "مفتاح السلام يوجد مجددا هنا في موسكو. يجب على روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأكد لامبسدورف: "هذه ضرورة في مصلحة الإنسانية، في مصلحة السلام في أوروبا، في مصلحة المجتمع الدولي بأكمله".

وأضاف أن هذا في مصلحة روسيا لأن الكثير من الناس في البلاد يتوقون للسلام.

وقال إن الاتحاد السوفيتي والغرب تمكنا من "إنهاء صراع خطير" ووضع الأسس لمستقبل أفضل.