 أنطاليا سبور يفوز على بودريم بثلاثية في الدوري التركي - بوابة الشروق
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أنطاليا سبور يفوز على بودريم بثلاثية في الدوري التركي

د ب أ
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 3:44 م | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 3:44 م

قلب أنطاليا سبور، تأخره بهدف أمام ضيفه بودريم سبور إلى فوز (3-2) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري التركي لكرة القدم.

تقدم بودريم بهدف سجله فريدي في الدقيقة (13)، وتعادل أنطاليا سبور عن طريق سونر ديكمان (ق24)، ثم سجل أدولفو جايش وسام لارسون هدفين لأنطاليا سبور في (ق 35، و45+2).

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق بودريم سبور من تسجيل الهدف الثاني عن طريق جورجي بوسكاس في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ورفع أنطاليا سبور، رصيده إلى 14 نقطة في المركز ال11، وتوقف رصيد بودريم سبور عند 11 نقطة في المركز ال15.


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