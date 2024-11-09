إخلاء مقار انتخابية في ماريلاند وكاليفورنيا بعد تهديدات زائفة بوجود قنابل

قالت السلطات في ولايتي ماريلاند وكاليفورنيا الأمريكيتين، إن عدداً من المقار الانتخابية بالولايتين تلقى تهديدات بوجود قنابل، الجمعة، مضيفة أن الجميع بخير وأن مسئولي إنفاذ القانون يحققون في الأمر.

وبينما كان مسئولو الانتخابات يحصون بطاقات الاقتراع عبر البريد، جاءت التهديدات في ولاية ماريلاند، في حين أوضح مدير الانتخابات بالولاية جاريد ديمارينيس إن التهديدات أدت إلى إخلاء بعض المباني. ووصف التهديدات بأنها "جبانة"، مضيفاً أن المسئولين المحليين سيستأنفون فرز الأصوات، السبت، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ونشرت الشرطة عبر منصة "إكس" أن "إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور على علم، وتحقق حالياً في التهديد بوجود قنبلة الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني مكتب مجلس الانتخابات في مقاطعة بالتيمور". وأضافت لاحقاً أن التحقيق خلص إلى أن هذا التهديد لا أساس له من الصحة.

وفي مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، تلقى مكتب تسجيل الناخبين تهديداً بوجود قنبلة بأحد مكاتب سانتا آنا، وتم بعد ذلك إخلاء مبنى المكتب، والتفتيش باستخدام كلاب مدربة على كشف القنابل. وقال المسئولون إنه لم يتم العثور على أية متفجرات، مضيفين أن العمليات العادية ستستأنف السبت.

وذكر مكتب تسجيل الناخبين في مقاطعة ريفرسايد بكاليفورنيا إنه تم إخلاء مبنى الفرز المركزي أيضاً بسبب تهديد، ولم يعثر فريق المفرقعات على أية متفجرات.

وقال مكتبا حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وحاكم ماريلاند ويس مور إنهما يراقبان الوضع ويعملان مع المسئولين المحليين. وخلال الانتخابات، قال مكتب التحقيقات الاتحادي FBI إن تهديدات زائفة بوجود قنابل، والتي يبدو أن الكثير منها مصدره نطاقات بريد إلكتروني روسية، تم توجيهها، الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع في 5 ولايات متأرجحة هي جورجيا وميشيجان وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية.