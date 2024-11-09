إعصار رافائيل يضعف ليصبح عاصفة استوائية فوق خليج المكسيك

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انخفضت شدة إعصار رافائيل اليوم السبت ليتحول إلى عاصفة استوائية وكان من المتوقع أن يتبدد فوق خليج المكسيك في الأيام المقبلة، بعدما اجتاح كوبا كإعصار من الفئة الثالثة.

وكان الاعصار رافائيل يقع على بعد 470 كيلومترا من الشمال والشمال الغربي لمدينة بروجريسو المكسيكية اليوم السبت.

وكان مصحوبا برياح سرعتها 85 كيلومترا ، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وكان من المتوقع أن يواصل التحرك جنوبا صوب جنوب المكسيك في الأيام المقبلة فيما تنخفض شدته.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمواج الكبيرة بسبب العاصفة من المحتمل أن تسبب "تيارات سحب مهددة للحياة" في المنطقة.