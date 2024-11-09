الباراتايكوندو المصري يسافر إلى كوريا لتبادل الخبرات الرياضية والثقافية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه منتخب الباراتايكوندو المصري إلى كوريا الجنوبية، وذلك استجابة لدعوة خاصة تلقتها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى من اللجنة البارالمبية الكورية، لترشيح عدد من الفرق البارالمبية لتمثيل جمهورية مصر العربية في معسكر رياضي وثقافي.

يهدف المعسكر إلى تبادل الخبرات واكتساب مهارات فنية ورياضية جديدة، وتم اختيار منتخب الباراتايكوندو ليمثل مصر، بقيادة الدكتور إسماعيل مهران، إلى جانب اللاعبين سلمى حسن وعبد الرحمن فرج.

وأشادت البعثة المصرية بحرص اللجنة البارالمبية الكورية على الاهتمام بجميع تفاصيل المعسكر، حيث حرص رئيس اللجنة البارالمبية الكورية على التقاط الصور مع البعثة المصرية، مما يعكس عمق التعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار سعي اللجنة البارالمبية المصرية لتعزيز التعاون والمشاركة الدولية بما يسهم في تطوير الأداء الرياضي للمنتخبات المصرية.