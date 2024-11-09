 الأحد.. «الهوية في حياتنا المعاصرة» بالسحيمي - بوابة الشروق
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الأحد.. «الهوية في حياتنا المعاصرة» بالسحيمي

محمود عماد
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 1:50 م

في إطار الأنشطة الثقافية والفنية لوزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري، وبالتعاون بين مركزي إبداع طلعت حرب الثقافي وبيت السحيمي، التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، يقدمان ندوة تثقيفية بعنوان "الهوية في حياتنا المعاصرة"، وذلك في السابعة من مساء غد الأحد، ببيت السحيمي بشارع المعز.

ويتناقش في الندوة الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الأستاذة بأكاديمية الفنون، الدكتورة أميرة نبيل صبحي، تخصص تصميم وطباعة المنسوجات، وتدير الحوار الكاتبة الصحفية منال نور الدين.

يعقب الندوة حفل جديد تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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