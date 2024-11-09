 لبنان: استشهاد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدتين في البقاع الغربي - بوابة الشروق
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لبنان: استشهاد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدتين في البقاع الغربي

وكالات
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 12:19 م | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 12:19 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، باستشهاد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدتين في البقاع الغربي.

وأشارت إلى أن «الحصيلة النهائية لضحايا الغارات على بلدة مجدل بلهيص في البقاع الغربي، لا سيما بعد رفع الأنقاض عن المنازل المستهدفة، بلغت 4 شهداء».

وأوضحت أن الشهداء هم: حسين أحمد الشاعر (سحمر)، وقصوي محمود أبو مجير (بنت جبيل وسكان سحمر)، ونبيه الغضبان من مجدل بلهيص، وشخص رابع لا يزال تحت الأنقاض.

ولفتت إلى إصابة ابنة المواطن نبيه الغضبان، مع وجود صاروخ لم ينفجر لا زال مطمورا في ركام المنزل.

وذكرت أن الغارات على بلدة لبايا في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد كل من: علي عبدالله إسماعيل، وعلي حسين عباس، إضافة إلى جريح واحد.

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