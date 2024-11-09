شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي لخيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة ظهر اليوم السبت، موقعة أعدادا إضافية من الشهداء والجرحى.

وبحسب وكالة «معا» الفلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال للمرة الثامنة منذ بدء الحرب على القطاع، مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وسقط عدد من الجرحى في استهداف طائرات الاحتلال المروحية لإحدى الخيام داخل مستشفى شهداء الأقصى.

ووصل شهيد ثان إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء إطلاق نار من طائرات الكوادر الكابتر تجاه المواطنين بمدينة دير البلح بمنطقة البصة.

وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو محمد نعيم عودة، نازح من الشمال، ويعيش في مدرسة السيدة خديجة البصة.

وأصيب مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف تبة النويري شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ووصلت شهيدة وإصابتين إلى مستشفى كمال عدوان، بعد استهداف مجموعة من الأطفال أثناء تعبئة المياه في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان أربعة مواطنين ارتقوا في قصف على منزل عائلة أبو جراد ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من المصابين إثر قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين؛ ينتظرون استلام مساعدات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي بحي الزيتون جنوب شرق قطاع غزة.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.