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ضربة موجعة تعرض لها فريق ريال مدريد مساء اليوم السبت، بعد إصابة نجمه البرازيلي رودريجو، خلال مواجهة أوساسونا في الليجا الإسبانية.

تشير نتيجة المباراة لتقدم الريال في النتيجة على الفريق الضيف بنتيجة 2-0 بهدف سجله النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، وهدف ثان سجله النجم الإنجليزي بيلنجهام باللقاء الذي يقام على ستاد (سانتياجو بيرنابيو) ضمن الجولة الثالثة عشر.

سقط رودريجو على أرضية الملعب ودخل الطاقم الطبي لمحاولة علاجه ولكن تأكد عدم قدرته على استكمال اللقاء، ليخرج بديلا في الدقيقة 20 ويدخل إبراهيم دياز بدلا منه.

ويعيش النادي الملكي وجماهيره حالة من عدم الاستقرار بعد الخسارة المؤلمة في الكلاسيكو أمام برشلونة 4-0، والخسارة المذلة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق ميلان بنتيجة 3-1.