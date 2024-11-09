رئيس الوزراء العراقي يدعو لوقف الحرب الهمجية الإسرائيلية على غزة ولبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى وقف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، التي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقاً للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، أشار السوداني، في كلمته، إلى ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهل فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، مجدداً الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و552 شهيدًا، و102 ألف و765 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.