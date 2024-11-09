قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن الجيش المصري يحتل المرتبة الـ14 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا في تصنيف «جلوبال فاير باور 2024»، مؤكدا أن هذا التصنيف يعتمد على 60 معيارا للتقييم ويتسم بالحيادية والمصداقية.

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، ارتفاع تصنيف مصر في عام 2025 بعد دخول القدرات العسكرية الجديدة في الخدمة، موضحا أن التصنيف يعتمد على القدرات الفعلية؛ وليس العقود المستقبلية.

وأشار إلى أن مصر تواجه للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام تهديدات متزامنة على معظم الاتجاهات الاستراتيجية، موضحا أن الاتجاه الشمالي الشرقي سيناء؛ شهد تاريخ معظم الغزوات على مدار 4 آلاف عام مرورا بحربي 1956 و1967، ثم الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى أن الاتجاه الغربي والحدود مع ليبيا يشهد توترات كبيرة لأول مرة تهدد الأمن القومي، وذلك بعد انقسام ليبيا إلى نصفين منذ رحيل القذافي.

ونوه بأن الاتجاه الجنوبي مع السودان يشهد حاليا أكبر مجاعة في إفريقيا، موضحا أن السودان تواجه نفقا مظلما مجهول المصير، فضلا عن تجاه اليمن والتوتر في باب المندب، والذي تسبب في خسائر لقناة السويس؛ بلغت 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر.